Будівельна галузь потребує розумної регуляції, що захистить інтереси людей і створить сприятливі умови для будівництва, - Голова Уряду

Уряд працює над проведенням розумної регуляції в будівельній сфері, що дозволить як захистити інтереси людей, так і створити сприятливі умови для будівництва. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із регіональними ЗМІ у понеділок.

"Наше завдання - провести розумну регуляцію, щоб захистити інтереси людей, які живуть на територіях, а з іншого боку, створити нормальний, якісний клімат для цього будівництва", - заявив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр зауважив, що є багато речей, які потрібно зробити в дерегуляції у будівельній сфері.

Він зазначив, що в рамках децентралізації на місця були передані повноваження щодо затвердження проектів будівництва об'єктів. Разом з тим не усі взяли ці повноваження. "Можливо, їм так вигідно", - зауважив Володимир Гройсман.

У цьому контексті Прем’єр-міністр підкреслив критичну важливість забезпечити баланс, "щоби на місцях, використовуючи свої повноваження, не зробили міста заручниками будівельників, і з іншого боку, щоби будівельники не стали заручниками місцевої влади, яка їх тримає в обмежених можливостях".

Він зауважив, що інколи забудови проводяться таким чином, що серед будинків, що стоять впритул, не залишається умов для комфортної життєдіяльності людей.

"Дуже важливо, щоби було середовище не тільки там, де жити, а там, де й відпочити, погуляти, зайнятися спортом, щоби були парковки, дитячі садочки, школи, - зазначив Володимир Гройсман. - Міста, населені пункти створюються для людей, а не для будівельників".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ