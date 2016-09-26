Президент підписав Указ про демобілізацію військових, призваних на службу у 2015 році під час шостої хвилі часткової мобілізації

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, призваних під час третьої черги часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України від 14 січня 2015 року №15».

З військової служби будуть демобілізовані військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації в особливий період, які були мобілізовані у 2015 році під час 6-ї хвилі (третя черга осіб, мобілізованих відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 № 15).

Це остання черга звільнення у запас громадян, які були мобілізовані на військову службу у 2014 – 2015 роках під час дії особливого періоду.

Прийняття рішення щодо звільнення військовослужбовців стало можливим завдяки успішній реалізації у Збройних Силах України та інших військових формуваннях завдання Президента України щодо професіоналізації війська та поступової заміни мобілізованих військовослужбовців на більш мотивованих добровольців – контрактників.

Відповідно до Указу у запас будуть звільнені військовослужбовці, які відслужили встановлені строки військової служби в особливий період, та не виявили бажання продовжити службу у лавах ЗСУ чи інших підрозділах за контрактом.

Повернення звільнених військовослужбовців до своїх родин розпочнеться вже у поточному місяці, одразу після набрання чинності цим Указом.

Всі звільнені у запас військовослужбовці в обов’язковому порядку будуть зараховані до оперативного військового резерву першої черги.

У документі також зазначається, що звільнення військовослужбовців у визначені терміни мають провести Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, адміністрація Державної прикордонної служби та Державна спеціальна служба транспорту.

Крім того, Глава держави доручив Кабінету Міністрів забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інші заходи, пов'язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, зазначених у статті 1 цього Указу, у тому числі – пов'язані з їх перевезенням до місць проживання. Звільнені у запас також мають бути забезпечені комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час прямування додому.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Офіційне інтернет-представництво Президента України