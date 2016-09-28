У жовтні-листопаді в Україні пройде призов громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань. Про це сьогодні, 27 вересня, заявив під час брифінгу тимчасово виконуючий обов’язки начальника головного управління персоналу – заступника начальника Генерального штабу ЗС України генерал-майор Володимир Талалай.

За його словами, під час призову, який проходитиме у жовтні-листопаді 2016 року, планується призвати на строкову військову службу 13 908 осіб. З них до лав Збройних Сил України – 7 908, Національної Гвардії України – 5 000 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1 000 осіб.

«На даний час на призовних комісіях здійснюється вивчення особистих якостей призовників та медичне обстеження. Відправки молодого поповнення до військ (сил) розпочнуться з 4 жовтня 2016 року і завершаться 30 листопада 2016 року», - зазначив генерал-майор Володимир Талалай і підкреслив, що обсяги осіннього призову менші у порівнянні з минулим весняним призовом на 2 700 осіб, тож підстав для очікування труднощів з невиконанням плану на сьогодні немає.

«Жоден строковик не буде направлений до складу сил та засобів АТО», - підкреслив Володимир Талалай.

Довідково

Призов проводиться відповідно до Указу Президента України від 29 березня 2016 року № 122/2016 “Про звільнення в запас в/службовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову в/службу у 2016 році” та розпорядження КМУ від 22.09.2016 №684-р “Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову в/службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні – листопаді 2016 року”.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ