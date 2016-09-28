Завдання муніципалітету - приймати програми з підтримки житлового фонду, - Геннадій Зубко

«Людина, яка проживає у багатоповерхівці чи «хрущовці», нічим не відрізняється від власника індивідуального будинку. Вона також мусить обслуговувати територію, як індивідуальний власник», - наголосив Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко в інтерв’ю «Обозревателю».

На його думку, одне із завдань муніципалітету – прийняття програм з підтримки житлового фонду на своїх територіях. «Це справа депутатів місцевої ради та витрат місцевого бюджету. Якщо вони розуміють, що в їхньому місті є багато «хрущовок», мешканцям яких потрібно допомогти, нехай приймуть програму про відшкодування 20%, 30%, або навіть 80% витрат на поточний або капітальний ремонт», - зауважив Геннадій Зубко.

За його словами, головне – зміна підходів. «Раніше кошти з місцевих бюджетів виділялися ЖЕКу, і він щось ремонтував, причому ніхто не був задоволений результатами. Зараз з’являється відповідальний власник, який починає контролювати, як утеплений будинок, як відремонтована мережа, скільки це коштувало тощо», - зауважив Геннадій Зубко.

Він наголосив на важливості створити альтернативу ЖЕКам у вигляді керуючих компаній, які надають якісні комунальні послуги. «Ми боремося не за знищення ЖЕКів, а за те, щоб людина, яка управляє своїм будинком, мала альтернативу, могла б оголосити конкурс і отримати найнижчу ціну та найкращу якість», - заявив Геннадій Зубко.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ