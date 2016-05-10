МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації

Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне збільшенням числа провокацій з боку російських силових структур стосовно громадян України.

На території держави-агресора зросла кількість безпідставних затримань наших співгромадян. Російські правоохоронні органи грубо поводяться з українцями, застосовують до них неприпустимі методи фізичного та психологічного впливу, тортури та інші дії, що принижують людську гідність. Громадянам України відмовляють у доступі до них консулів, адвокатів.

Такими діями російська сторона грубо порушує універсальні норми міжнародного права у сфері дотримання прав і свобод людини, а також свої міжнародно-правові зобов’язання відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 1994 року.

Враховуючи зазначене, а також зважаючи на суттєво обмежені на даний час можливості української сторони забезпечити належну безпеку наших співгромадян на території РФ, МЗС закликає громадян України утримуватися від поїздок до Російської Федерації, а також від слідування транзитом територією цієї держави.

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ