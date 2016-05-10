Проект Закону “Про професійну освіту”, що має відповісти на головні виклики в цій галузі, було схвалено Кабінетом Міністрів України

“Проект закону «Про професійну освіту» в першу чергу спрямований на вирішення двох викликів, які стоять перед нами в професійній освіті - це невідповідність системи освіти потребам сучасного ринку праці, а також необхідність модернізації системи управління та фінансування професійної освіти в контексті децентралізації”, - зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на засіданні Уряду сьогодні, 5 жовтня 2016 року.

Уряд схвалив даний проект Закону, далі його буде передано на розгляд у профільний Комітет науки і освіти Верховної Ради України.

Він передбачає два рівні професійної освіти: професійно-технічну та вищу професійну освіту, а також визначає, що професійна освіта буде управлятися на обласному рівні та на рівні міст - обласних центрів.

Законопроект враховує потреби регіонів у частині вдосконалення професійно-технічної освіти, регіональних ринків праці, забезпечення збалансованості пропозицій освітніх послуг, які надаються професійно-технічними навчальними закладами.

“Також у цьому проекті закону передбачено освітню субвенцію для здобуття загальної середньої освіти в рамках професійно-технічних навчальних закладів”, - наголосила Лілія Гриневич.

Таким чином, оскільки в професійно-технічні навчальні заклади діти вступають з 9 класу, де здобувають також знання зі шкільної програми, професійно-технічним закладам з центрального бюджету виділятимуться кошти саме на викладання цієї складової.

Реалізація положень законопроекту «Про професійну освіту» дасть змогу забезпечити ринок праці кваліфікованими кадрами, шляхом створення оптимальної мережі навчальних закладів професійної освіти та дасть можливість вивести профтехосвіту на якісно новий рівень.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ