Голова Уряду: Кожна гривня додаткових надходжень на місця має бути інвестована в якість життя людей та розвиток місцевої економіки

Кошти, які додатково надійшли на місця в рамках фінансової децентралізації, потрібно інвестувати в якість життя людей та реалізацію проектів, що сприятимуть розвитку місцевої економіки. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками Асоціації міст України у четвер.

"Вважав і вважаю, що наше завдання використовувати інструменти, які ми отримуємо, ефективно. Кожну гривню, яку ми отримуємо додатково, ми повинні інвестувати в якість життя людей: модернізацію міського транспорту, реконструкцію доріг і тротуарів, створення нових дошкільних закладів, дитячих садочків. Робити енергомодернізацію комунальної власності, створювати можливості для розвитку місцевої економіки", - заявив Володимир Гройсман.

Так, сьогодні є на місцях кошти для того, щоби створювати інфраструктурні проекти, які дозволять залучати інвестиції, підкреслив Прем’єр-міністр.

Голова Уряду зауважив, що місцеві влади іноді обирають легкий шлях та кладуть кошти, що надійшли від децентралізації, на депозити.

"Хотів би, щоби громадяни, які живуть на місцях, відчували, що те, що ви робите, - це інвестиція в якість життя людини", - наголосив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр повідомив, що у проекті Бюджету на 2017 рік збережено децентралізацію та є "певне відновлення справедливості", яке не вдалося зробити у попередні роки.

Уряд планує продовження підтримки механізмів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на підтримку об'єднаних територіальних громад та соціально-економічного розвитку, на що передбачено 9 млрд грн.

Держава також буде підтримувати створення спортивної інфраструктури, енергомодернізації та інфраструктурних проектів.

"Ви маєте бути готовими до того, щоби виступити ефективно для реалізації даних проектів", - зазначив Володимир Гройсман, звертаючись до міських голів.

Крім того, наступного року буде створено Дорожній фонд, Фонд енергоефективності, де місцеві влади зможуть отримати інструменти для впровадження "агресивного", швидкого енергозбереження, зазначив Голова Уряду.

Серед актуальних завдань порядку денного також – вчасний запуск опалювального сезону, захист громадян через систему субсидій, модернізація і забезпечення ефективності системи міського транспорту та забезпечення пільгового перевезення громадян.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ