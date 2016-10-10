Ніяких проблем з опалювальним сезоном не буде, - Ігор Насалик

Ніяких проблем з опалювальним сезоном не буде. Про це Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив в прямому ефірі 112 каналу сьогодні, 10 жовтня.

Міністр нагадав, що з таким питання неодноразово зверталися й раніше, проте літо за умов спекотної погоди вдалося пройти без зауважень. За словами Ігоря Насалика, накопичення палива здійснюється повністю відповідно до графіка, затвердженому Кабінетом Міністрів України в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. «Хочу запевнити всіх жителів нашої країни, що ніяких проблем з опалювальним періодом в Україні не буде», - підкреслив Міністр.

Ігор Насалик також зауважив, що для такої впевненості є ціла низка підстав. Зокрема, в Україні значно збільшено обсяг виробництва електроенергії – на величину, еквівалентну півмільйона тонн вугілля. Також Міністр зазначив, що база теплової генерації у два рази перевищує потреби України. Крім того, на складах накопичено 1,7 млн тонн вугілля. Ще 0,5 млн тонн зафрахтовано в рамках диверсифікації поставок вугілля в Україну.

Міністр підкреслив, що Міненерговугілля відповідально ставиться до виконання робіт з підготовки до зими, здійснюються планові ремонти енергоблоків. «Жодних проблем в енергетичному секторі немає і, я думаю, не буде», - підсумував Міністр.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ