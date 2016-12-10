Урядом спрощено механізм компенсації роботодавцям єдиного соцвнеску, що сприятиме працевлаштуванню на нові робочі місця

Урядом спрощено механізм компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску та приведено його у відповідність до законодавства, що сприятиме посиленню зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 693.

Так, Центр зайнятості для виплати компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску, сплаченого за нового працівника, безпосередньо керуватиметься даними з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (без проведення самостійного розрахунку на основі заробітної плати працівника). Крім цього, скасовано залежність розміру єдиного внеску, який підлягає компенсації, від класу професійного ризику виробництва, як цього вимагає Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Також спрощено процедуру отримання роботодавцем компенсації єдиного соціального внеску, передбачену Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347, що сприятиме посиленню зацікавленості роботодавця у працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця.

Треба зауважити, що відповідно до статей 26 і 27 Закону України „Про зайнятість населення” право на компенсацію витрат у розмірі єдиного соціального внеску, сплаченого за працівників, прийнятих на нові робочі місця, мають роботодавці, які працевлаштовують на нові робочі місця безробітних із соціально вразливих категорій населення, або роботодавці – суб’єкти малого підприємництва, що займаються пріоритетними видами діяльності та працевлаштовують на нові робочі місця безробітних усіх категорій.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ