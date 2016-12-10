Удосконалено процедуру реєстрації транспортних засобів

Уряд удосконалив процедуру реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів шляхом уточнення переліку державних автоматизованих баз даних, необхідних для таких дій, з метою підтвердження власників та правомірності придбання транспортних засобів. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 687.

Так, значно скорочено час реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів. Це здійснено за рахунок електронної передачі інформації від розпорядників реєстрів до уповноваженого органу Міністерства внутрішніх справ України. Також чітко визначений перелік державних автоматизованих баз даних, необхідних для таких дій.

Унесені зміни спрямовані на убезпечення від недобросовісних дій третіх осіб під час реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, які знаходяться у заставі або передані в користування.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ