Уряд затвердив План заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення»

З метою здійснення підготовки і проведення у 2017 році на належному рівні пісенного конкурсу «Євробачення», Уряд затвердив План заходів, відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України було схвалено на засіданні 11 жовтня.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення» розроблено на виконання пункту 3 Протоколу наради з питань підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу Євробачення під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана від 25 травня 2016 р. та пункту 2 Протоколу наради з питань підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» від 21 червня 2016 р.

Відповідно до затвердженого нормативного акта силовим структурам України до кінця року необхідно розробити план організаційних та практичних заходів з забезпечення безпеки під час підготовки та проведення пісенного конкурсу. А також забезпечити охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху в місцях проведення конкурсу та пов’язаних із цим заходів та безпеку учасників конкурсу та глядачів.

На Київську міську держадміністрацію та Національну телекомпанію України покладається завдання забезпечити підготовку місць проведення конкурсу, створення інфраструктури та забезпечення трансляції пісенного конкурсу згідно з вимогами Європейської мовної спілки. У тому числі забезпечити належний технічний стан конструкцій та інженерних систем визначеної арени для проведення Євробачення, упорядкувати прилеглу територію.

Окрім того, відповідно до плану заходів, в Україні та за кордоном буде проведена інформаційно-рекламна кампанія, спрямована на підтримку пісенного конкурсу, висвітлення заходів з його підготовки та проведення, включаючи кампанії з промоції в Києві на зовнішніх рекламних ресурсах, зокрема білбордах, банерах, табло, сіті-лайтах та інших формах вуличного оформлення.

Планом заходів також передбачається здійснення низки заходів, спрямованих на гідну підготовку до зустрічі та забезпечення належних умов перебування делегацій країн-учасниць пісенного конкурсу.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ