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Прем'єр-міністр: Уряд запропонує механізм 12-місячної розстрочки на оплату житлово-комунальних послуг

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Уряд запропонує українцям, що не можуть чи не хочуть скористатися субсидіями для компенсації запровадження ринкової ціни на газ, механізм річної розстрочки на оплату житлово-комунальних послуг. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час зустрічі із керівниками всеукраїнських профспілок та їх об’єднань у вівторок.
"Ми провели обговорення з депутатами Парламенту і вирішили наступне питання, що ми упровадимо 12-місячну розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг для тих, хто не бажає отримувати субсидій", - зазначив він.

За його словами, такий варіант буде запропонований для тих родин, які не можуть або не хочуть взяти участь у програмі субсидій.

"Тобто у нас є два механізми, які можна використовувати: з одного боку, це субсидія - адресна допомога, безповоротна, з іншого боку - якщо такий варіант неприйнятний з тих чи інших причин, будь ласка: споживаємо сьогодні - платимо 12 місяців. Це буде означати, що навантаження на бюджет родини у розстрочці буде щомісячно меншим", - зауважив Прем’єр-міністр.

Голова Уряду висловив переконання, що ці два компенсаторних механізми спрацюють.
"Люди побачать рахунки і побачать, що компенсація є прийнятною, і фактично навіть від підвищення до ринкового рівня ціни [на газ] на бюджетах родин це не позначиться. Це наша мета, це наше завдання", - зауважив він.

Володимир Гройсман наголосив, що система субсидій є механізмом адресного соціального захисту.

"Ми не можемо субсидувати, дотувати теплокомуненерго, водоканали, втрати і все інше. Ми маємо сьогодні, коли важко, підтримати кожну українську родину", - зауважив він.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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