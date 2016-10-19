Геннадій Зубко визначив п'ять кроків до енергоефективної України

«Побудова енергоефективної України вимагає від держави і суспільства здійснення п’яти принципових кроків. Ідеться про делегування співвласникам механізмів управління своїм майном, створення сучасного ринку житлово-комунальних послуг, забезпечення комерційного обліку ЖКП, запровадження енергоаудиту та створення Фонду енергоефективності», - заявив Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко під час презентації законопроекту «Про Фонд енергоефективності» на Форумі «Енергонезалежність. Створення Фонду енергоефективності», що відбувся 18 жовтня у Києві.

Він відзначив, що для повноцінного запуску Фонду необхідно прийняти чотири базових закони: «Про ЖКП», «Про енергоефективність будівель», «Про комерційний облік», які на розгляді у парламенті, а також «Про Фонд енергоефективності». Ще один необхідний закон «Про особливості права власності у будинку» вже прийнято.

За словами Геннадія Зубка, Фонд енергоефективності допоможе, з одного боку, зменшити витрати кожного окремого домогосподарства, а з іншого боку - позбавитися Україні енергетичної залежності. «Кожна українська родина може зменшити навантаження на родинний бюджет, отримати кращі послуги, а також позбавитися енергетичної залежності», - наголосив Геннадій Зубко.

«Фонд матиме чіткі правила доступу громадян до продуктів. Ланцюг дій від звернення громадянина за консультацією до банку і до реалізації проекту й отримання виплат буде визначеним у часі та діях», - наголосив Геннадій Зубко.

Він відзначив значні інвестиційні перспективи України щодо розвитку енергоефективних технологій. «Річна ємність цього ринку сягає 10 млрд гривень. Він здатний створити 75 тисяч робочих місць, зокрема для розвитку малого та середнього бізнесу», - наголосив Геннадій Зубко.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ