Володимир Гройсман: Філософія Бюджету-2017 - Україна має перестати бути сировинним придатком інших країн, має розвивати економіку та інвестувати вироблені блага у якість життя громадян

В основу проекту Бюджету на 2017 рік покладено філософію, що Україна має перестати бути сировинним придатком інших країн, її економіка має розвиватися, виробляти конкурентний продукт і сприяти підвищенню якості життя українських громадян. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому читанні у Верховній Раді України у четвер.

"Я хочу, щоб ми перестали бути сировинним придатком до економік інших країн, дуже важливо, щоб ми створили національний продукт, який буде конкурентний і який буде забезпечувати українців достойними робочими місцями. Це все є філософією цього Бюджету", - підкреслив Володимир Гройсман.

Голова Уряду наголосив, що Україна не одне десятиріччя знаходиться у стані стагнації. За його словами, причина у тому, що у потрібний час не було проведено необхідних реформ, не було побудовано тих систем, які би дали можливість людям отримувати нормальні пенсії, нормальну заробітну плату, не було створено умов для інвестування в економіку, можливостей для розвитку громад. Україна демонструвала шалені результати падіння за різними показниками.

Як наслідок, країна була перетворена на сировинний придаток сусідньої країни та виявилася не готовою до викликів, яких згодом зазнала, і тимчасово втратила частину територій та традиційні ринки, зазначив він.

"Сьогодні у нас з вами з'явився шанс – цей шанс полягає у тому, що ми маємо розвивати національну економіку і блага, які виробляє національна економіка, інвестувати на постійній основі у якість життя українських громадян", – підкреслив він.

Прем’єр-міністр нагадав, що Уряд вчасно вніс до Парламенту проект Бюджету, що досі було зроблено лише двічі – у 2006 та 2012 роках.

Проект Бюджету є чесним, збалансованим, реальним та передбачає низку важливих пріоритетів, зокрема:

– фінансування національної безпеки і оборони. У цьому контексті Прем’єр-міністр зазначив, що згодний із необхідністю підвищення контролю за використанням цих ресурсів та закликав народних депутатів зробити його ефективним, чесним і відкритим;

– збереження системи фінансової децентралізації. Володимир Гройсман зауважив, що ні у 2006-2013 рр. жодної децентралізації у країні не було. Центральна влада безсоромно намагалася узурпувати владу. Натомість, за останній рік місцеві бюджети зросли на 34 млрд грн;

– збереження масштабної реформи у дорожньому господарстві. Уряд передбачив інвестування удвічі більшого ресурсу у будівництво українських доріг;

– енергоефективність. До Фонду енергоефективності може бути залучено від 3,5 до 4 млрд грн. Окремо є 2 млрд доларів різноманітних програм у сфері енергоефективності, які сьогодні використовуються або у стадії використання - це ще 50 млрд грн. Використовуючи кошти Державного фонду регіонального розвитку, цей ресурс може сягнути 60 млрд грн, зауважив Володимир Гройсман;

– у сфері освіти передбачено збільшення заробітної плати для вчителів на близько 30%;

– заплановано збільшення соціальних стандартів на 10% на додаток до їхнього підвищення на 10%, що відбудеться 1 грудня;

– передбачено ресурси для максимального наближення до забезпечення громадян ліками, а також збільшення заробітної плати лікарів на 20% та інші пріоритети.

"У мене є гарне повідомлення у тому, що це все - тільки початок", - зазначив Голова Уряду.

"Це не Бюджет 2017 року Гройсмана - це Бюджет нашої великої європейської держави", - наголосив Прем’єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ