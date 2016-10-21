Уряд готовий разом з Парламентом забезпечити матеріально-технічне оновлення карного розшуку і чекає від правоохоронців посилення безпеки на вулицях, - Прем'єр-міністр

Уряд готовий у співпраці з Парламентом забезпечити потребу у матеріально-технічному оновленні карного розшуку України і розраховує, що правоохоронці, в свою чергу, забезпечать спокій і безпеку на вулицях сіл, селищ і міст України. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час колегії Міністерства внутрішніх справ України у четвер.

"Я беру на себе зобов'язання спільно з Міністром [внутрішніх справ Арсеном Аваковим] - ми забезпечимо 100% потребу у матеріально-технічному оновленні карного розшуку України. Будь ласка, конкретно, яка вам потрібна цифра - і вона буде забезпечена для того, щоб ви створили нормальний клімат, робочу атмосферу у роботі карного розшуку. Зброя, спецзасоби – усе, що вам потрібно, зробіть типові потреби, і ми їх зможемо задовольнити", - заявив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр наголосив, що бере повністю під особистий контроль стан справ у карному розшуку щодо забезпечення.

Він зауважив, що заробітна плата працівникам карного розшуку з 1 жовтня була підвищена майже утричі. Уряд буде підтримувати і нарощувати таке зростання, зазначив він.

"Підтримувати і забезпечувати - ми це зробимо. Спільно з Парламентом. Я думаю, що і парламентарі підтримають, і Комітет підтримає", - зазначив він. - Я гарантую повноцінну підтримку Кабінету Міністрів України спільно з Парламентом. Але я хотів, щоби все те, що ми будемо робити мало своє відзначення на спокої, здоров'ї і позитивно впливало на життя людей. Мене цікавить спокій на вулицях, спокій і безпека у помешканнях людей, нормальна атмосфера на вулицях наших сіл, селищ і міст України. В це я готовий докладати усіх своїх зусиль, щоб це відбулося. Що я не готовий підтримувати? Я не готовий підтримувати тиск на бізнес, "кришування" схем, інші речі, які несумісні зі службою Національної поліції".

Володимир Гройсман зазначив, що часто правоохоронці зловживають хабарництвом, корупцією, причетні до скоєння різних злочинів, як-то контрабанда, тіньові схеми тощо. Також часто підприємці, бізнес нарікають на зловживання представників правоохоронної системи.

"У мене питання: а хто дав право правоохоронній системі тиснути на тих, хто створює національний продукт?" – зауважив Голова Уряду.

У цьому контексті Прем’єр-міністр наголосив, що від кожного з співробітників правоохоронної системи залежить, яка ситуація буде конкретно у кожному місті, селищі, районі, області.

"Ми вимагаємо від вас якісної, самовідданої роботи. Це має бути двосторонній рух, - підкреслив Володимир Гройсман. - Ми очікуємо від відповідних підрозділів обласних управлінь підвищення ефективності вашої роботи. Наше завдання - щоб ті, хто скоїли злочини, були покарані у відповідності до закону та у повній взаємодії з іншими правоохоронними органами. Якщо людина скоїла злочин, то ми маємо супроводжувати ці питання у судовій системі, щоб кожен, хто вчинить злочин, був покараний. Особливо це стосується питань, які становлять загрозу життю і здоров'ю українських громадян".

"Наше завдання - ловити злочинців, садити їх за грати. Це виклик для кожного присутнього тут, і не тільки тут, і для мене також. Ми маємо з вами врешті побудувати успішну європейську країну. Без вас цього не відбудеться", - наголосив Прем’єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ