Володимир Гройсман: Уряд розраховує, що Парламент підтримає посилення відповідальності за рейдерство та інші тяжкі злочини

Уряд закликає Верховну Раду України підтримати пропозиції про посилення відповідальності за скоєння тяжких злочинів, зокрема, рейдерства. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді України у п'ятницю.

"Потрібна буде ваша підтримка щодо підвищення відповідальності тих, хто посягає на чуже майно, здоров'я, тих, хто грабують квартири, не дай Бог, ґвалтує. Ми розраховуємо на те, що буде підтримка Парламенту тут у тому, щоби ми збільшили відповідальність, зробили її жорсткою по відношенню до таких проявів", - заявив Володимир Гройсман.

Говорячи про протидію рейдерству, він зазначив, що працівники правоохоронної системи мають спочатку захистити підприємство від нападників, а вже потім з'ясовувати обставини захоплення.

"Ніхто не має свої брудні руки сунути туди, де є ефективний власник, який має своє майно", - наголосив Прем’єр-міністр.

У цьому контексті Голова Уряду поінформував, що з 1 жовтня заробітна плата працівників карного розшуку зросла утричі.

"Це означає, що ми будемо вимагати від карного розшуку більш ефективних дій щодо боротьби із кримінальною злочинністю", - зазначив він.

Володимир Гройсман також подякував народним депутатам за підтримку змін до Державного бюджету на 2016 рік зокрема у частині фінансування карного розшуку.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ