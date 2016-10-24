Уряд не планує підвищення заробітних плат народним депутатам у Державному бюджеті на 2017 рік, - Володимир Гройсман

Уряд не підтримує пропозицію народних депутатів щодо підвищення заробітних плат членів Парламенту і не планує таке підвищення у Державному бюджеті на 2017 рік. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в ефірі телеканалу ICTV у неділю увечері.

"Ми не підтримуємо рекомендацію щодо підвищення майже удвічі заробітної плати самим депутатам. Ми вважаємо, що такі зміни, в принципі, - не на часі і не можуть мати місце сьогодні", - заявив Володимир Гройсман.

"В Бюджеті немає жодного слова про підвищення заробітної плати депутатам удвічі. Це питання - постанови Парламенту. Самі парламентарі внесли цю зміну в Постанову, і в Постанові це записано. Тобто фактично Парламент сам для себе зняв обмеження, але ці обмеження не можуть бути профінансовані, тому що ні в Бюджеті-2016 року таких змін немає, тобто таких грошей немає і, беззаперечно, що Уряд не буде підтримувати таке двократне збільшення на наступний рік цього фінансування. Я вважаю, що це є чесно, по-іншому – це абсолютно неправильно", - пояснив Голова Уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що сьогодні потрібно концентруватися на тому, щоб підвищувати заробітну плату для широкого загалу українців та мінімальну пенсію, змінювати систему пенсійного забезпечення. Уряд працює над цим питанням, зазначив він.

У цьому напрямку у Бюджеті на 2017 рік Уряд запропонував підвищення заробітної плати лікарям та освітянам, а також збільшення інших соціальних видатків.

Так, з 1 грудня 2016 року до 1 грудня 2017 року мінімальна пенсія і заробітна плата зростуть за чинними нормами і відповідно до проекту Бюджету у сукупності на 20%, зазначив Володимир Гройсман.

"Цього є недостатньо. Дуже важливо, щоби ми більше направляли свої зусилля на підтримку широкої верстви людей. Людям, я вважаю, що дуже чітко потрібно сказати, що це питання є в полі зору Парламенту і, однозначно, що це питання - в полі зору Уряду. Треба об'єднуватися, щоб дати людям можливість нормально, по-людськи жити. От тут наше головне завдання", - підкреслив Прем’єр-міністр.

Серед інших пріоритетів у проекті Бюджету на 2017 рік, визначених Урядом: збільшення фінансування на національну безпеку і оборону, у реальний сектор економіки, зокрема у більш масштабне будівництво доріг, що стимулюватиме створення робочих місць.

Також передбачена підтримка малих та середніх фермерських господарств. При цьому Уряд розглядає можливості розширення бази оподаткування для того, щоб консолідувати на цей сектор близько 10 млрд грн замість 5,5 млрд грн запланованих раніше.

Прем’єр-міністр нагадав, що минулого пленарного тижня Верховна Рада затвердила висновки та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Уряд за два тижні опрацює ці висновки і рекомендації та вийде на консолідовану позицію, зазначив Володимир Гройсман.

"Конструктивні речі, речі, які є прогресивними, ми підтримаємо. Зокрема, я вважаю, що гарна ініціатива про те, щоби врегулювати питання і більше підтримати українських фермерів, науку. Це ті речі, які ми маємо точково сьогодні підсилити. І, звісно, є такі пропозиції, які підтримати ми не можемо. Зокрема, є пропозиції майже на 900 млрд грн, які є абсолютно нічим не підкріплені, жодною дохідною частиною", - зауважив він.

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