Ми повинні кардинально змінити підходи до фінансування ремонту та утримання українських доріг, - Володимир Кістіон

Повноваження з управління та утримання доріг державного значення необхідно передати на рівень обласних державних адміністрацій. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон під час робочої поїздки до Вінницької області, де він разом з головою Вінницької обласної державної адміністрації Валерієм Коровієм та міським головою Вінниці Сергієм Моргуновим проінспектував хід ремонтних робіт на ділянці траси М-21 Житомир - Могилів-Подільський неподалік від смт Стрижавка.

Володимир Кістіон зауважив, що на сьогодні в Україні є близько 179 тис. км доріг державного значення, і більшу частину з них потрібно передати в управління на місцевий рівень.

«Ми бачимо таку перспективу: близько 150 тисяч км ми передамо під опікування регіональної влади. В межах 40-50 тисяч км залишаться дороги, якими будуть опікуватися на державному рівні. Це ті транспортні коридори, за які будуть відповідати, будувати і розвивати на державному рівні. Це дороги, які відповідатимуть європейським стандартам, європейській якості. Вони, за великим рахунком, повинні давати можливість зв’язати західний кордон зі східним, північний кордон – з південним. Це транспортні магістралі, які мають бути скелетом всієї дорожньої мережі країни», - пояснив Володимир Кістіон.

Він також зауважив, що місцева влада може більш правильно і ефективно визначати потреби громади в контексті ремонту і будівництва доріг.

«Ми маємо передати і фінансовий ресурс, і можливості управляти і утримувати дороги державного значення на рівень державних обласних адміністрацій. Це ті виконавчі державні органи, які на даний час найближче до людей, і вони розуміють, що потрібно будувати в першу чергу, де потрібно ремонтувати, які технології використовувати і якнайкраще контролювати якість виконання робіт», - зазначив Володимир Кістіон.

Він також зазначив, що на сьогодні вже визначилися регіони, де ремонт доріг відбувається більш швидко і ефективно, ніж в інших.

«Є регіони, які досить ефективно працюють над ремонтом, реконструкцією, капітальним будівництвом доріг. Це Тернопільський регіон, Вінницький регіон, Івано-Франківський регіон. Є деякі регіони, які доволі в’яло розпочали роботи, але там є і об’єктивні, і суб’єктивні причини», - зазначив Віце-прем’єр-міністр.

За словами Володимира Кістіона, найближчим часом очікується розгляд у другому читанні законопроектів, що передбачають передачу повноважень з утримання доріг на місцевий рівень, а також створення Дорожнього фонду.

«Наразі у Верховній Раді вже прийнято у першому читанні два законопроекти: про створення Дорожнього фонду і про передачу повноважень обласним державним адміністраціям. Я думаю, що найближчим часом їх буде внесено в зал пленарних засідань Верховної Ради для другого читання і вони будуть схвалені. Ми повинні кардинально змінити підходи до фінансування ремонту та утримання українських доріг», - підсумував Володимир Кістіон.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ