Павло Розенко: Вакцинація - це питання національної безпеки України

Питання вакцинації населення України – це питання національної безпеки, тому безумовно є одним із найпріоритетніших напрямків діяльності Уряду. Про це сьогодні на круглому столі високого рівня з питань імунізації, організованому Міністерством охорони здоров'я України та ЮНІСЕФ з нагоди Всесвітнього дня поліомієліту, сказав Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

«Питання вакцинації населення України, імунізація населення України, для нас є пріоритетним питанням і питанням національної безпеки України. Нинішній стан імунізації є недостатнім. Як неприпустимим є і те, що Україна у 2016 році має найнижчі показники з вакцинації не лише у Європі, а в усьому світі. За даними ВООЗ, лише половина населення вакцинована. В той час як за рекомендаціями цієї організації рівень вакцинації повинен бути на рівні 95%», - сказав Павло Розенко.

«Надто багато міфів, стереотипів та політичних спекуляцій панує навколо питання вакцинації. Проте доказова медицина підтверджує ефективність вакцин, зокрема щодо запобігання таких хвороб як поліомієліт, правець і коклюш. І Уряд безумовно має рішучі наміри підвищити обсяг імунізації українців», - зазначив він.

Павло Розенко також нагадав, що всі тендерні процедури, які здійснювалися через МОЗ, були передані до міжнародних організацій. «Цей рік пройшов досить непросто. Ще станом на червень 2016 року рівень поставок вакцин становив 7-8%. Мені дуже приємно, що нова команда МОЗ в цьому напрямку показала свою ефективність. Ми повністю розблокували поставки вакцин і на сьогодні вже понад 90% вакцин знаходяться в регіонах», - підкреслив Віце-прем'єр.

Павло Розенко наголосив, що процес міжнародних закупівель є на сьогодні правильним рішенням , зауваживши водночас, що законом він визначений як тимчасовий захід, який триватиме до 2019 року. «Тому перед нами стоїть завдання до цього часу, до 2019 року, забезпечити розробку власної системи державних закупівель, яка гарантує абсолютну прозорість, чесність і ефективність державних закупівель ліків і вакцин», - сказав Павло Розенко, додавши, що це питання сьогодні розглядається на найвищому рівні.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ