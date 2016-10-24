Андрій Рева: Постанова про забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО та військовослужбовців 1-2 групи інвалідності – це реалізація нової державної політики в соцсфері

Революційною назвав Міністр соціальної політики України Андрій Рева урядову постанову №719 від 19 жовтня 2016 року «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, а також інвалідів 1-2 групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов».

«Вона спрямована на те, що ми усуваємо чиновника від процесу розподілу благ, на які має право людина, - каже Андрій Рева. - Тобто не чиновник визначає, яку квартиру й де житло потрібно буде придбати сім’ї загиблого в АТО, або інваліду 1-2 групи – учаснику бойових дій, а вони самі безпосередньо в межах суми будуть приймати рішення».

Нагадаємо, що до прийняття згаданої постанови на ці цілі виділялися гроші держадміністраціям, а ті в свою чергу купували житло, потім передавали місцевим органам влади. Комісія при органі місцевого самоврядування визначала, видавала ордер й певні особи отримували квартиру. Далі новосельці проходили звичні процедури: робили ремонт, приватизовували та ін.

Відтепер діятиме принципово інша схема роботи, за якою виставлено певні критерії та нормативи. Наразі Міністерство соціальної політики готує роз’яснення для місцевих органів влади про сам порядок переходу на нові умови забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО, які його потребують та, власне, самих військовослужбовців, хто внаслідок поранень у боях на Сході України отримав 1 та 2 групи інвалідності.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ