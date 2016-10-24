Дошкільна освіта – у центрі уваги

21 жовтня 2016 року в Навчально-науковому інституті педагогіки та психології Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбулась науково-практична конференція «Дитячий садок - школа: актуальні проблеми наступності», організована управлінням освіти міста Суми. Участь у конференції взяли начальник відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Тамара Панасюк, науковці та представники дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета заходу - спрямувати діяльність педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів та початкової школи на створення належних умов та емоційного комфорту для забезпечення всебічного розвитку дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя

Учасники конференції ділились досвідом роботи з питань наступності між дошкільною і початковою ланками освіти. Тамара Панасюк під час свого виступу зауважила, що наступність у діяльності дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів постійно перебуває у полі уваги Міністерства освіти і науки і звернула увагу на те, що на сайті Міністерства розміщено матеріали досвіду роботи окремих регіонів із зазначених питань.

У рамках конференції Тамара Панасюк ознайомилась також із діяльністю дитячих садків міста Суми. «Відрадно, що у Сумах розвиток дошкільної освіти – у центрі уваги міської влади і є одним з пріоритетів. Про це свідчать наявність у дитячих садках сучасного обладнання, проведені ремонтні роботи, у тому числі капітальні», - наголосила вона.

За інформацією начальника управління освіти і науки міста Суми Антоніни Данильченко, протягом останніх років намітилась позитивна тенденція до розширення мережі дошкільних навчальних закладів, зменшення перевантаження завдяки відкриттю нових груп, виводу перших класів із дитячих садків, створення додаткових місць. Другий рік поспіль Сумська міська рада та депутатський корпус збільшує обсяги фінансування освітньої галузі, оскільки вбачає в цьому інвестиції в майбутнє. Тільки у 2016 році з міського бюджету на утримання закладів освіти, проведення різних ремонтних робіт, на придбання обладнання тощо виділено 56 млн грн.

Міністерство освіти і науки України