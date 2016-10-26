Прем'єр-міністр: З 1 січня жоден працюючий українець не повинен отримувати зарплату менше 3200 грн

Уряд ініціює двократне збільшення мінімальної заробітної плати – до 3200 гривень. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду у середу.

"Ми пропонуємо, щоби у 2017 році мінімальна заробітна плата в Україні дорівнювала 3200 гривень. Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає єдине, що з 1 січня жоден громадянин України не буде отримувати менше ніж 3200 грн", - заявив Володимир Гройсман, презентуючи рішення Уряду.

Прем’єр-міністр зазначив, що ця ініціатива попередньо була обговорена з Президентом України, представниками фракцій коаліції Парламенту, усередині Уряду і було знайдене спільне рішення, яке дає можливість зробити перші кроки з наведення порядку і оцінки праці українських громадян.

Він також відзначив важливу роль профспілок і федерації роботодавців у формуванні необхідних рішень.

Голова Уряду наголосив, що праця українських громадян є недооцінена. У зв'язку з цим, "потрібно створити систему, за якої праця українських громадян розпочне отримувати належну заробітну плату", наголосив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр нагадав, що Уряд напередодні затвердив споживчий кошик, який у 2017 році дорівнюватиме 3200 грн. Таким чином, вперше за 25 років незалежності мінімальна заробітна плата громадян дорівнює реальному, фактичному і юридичному прожитковому мінімуму.

"У країні цього ніколи не було. Люди завжди жили за межею можливого. Вони вдвічі менше отримували кошти, ніж мінімально необхідні для життя", - зазначив Володимир Гройсман.

Також запропоновано встановити тарифний розряд єдиної тарифної сітки у розмірі 1600 грн.

"Це абсолютно відповідає нашим можливостям і ми можемо це забезпечити з 1 січня 2017 року. Ми не просто виконуємо зобов'язання - ми їх перевиконуємо. Це наш обов'язок - виконувати соціальний контракт", - наголосив Володимир Гройсман.

Голова Уряду також наголосив на необхідності відв'язати мінімальну заробітну плату від нарахувань на заробітну плату, "що були популярними і модними у країні". Він навів приклад, коли щоб підвищити мінімальну заробітну плату на 10%, потрібно підвищити заробітну плату іншим чиновниками на ті ж 10%. Таким чином, наприклад, суддя має автоматично отримати збільшення заробітної плати до 16 тис грн.

"Відв'язування МЗП (мінімальної заробітної плати) від нарахувань на заробітну плату буде відповідати соціальній справедливості, механізм якої ми запроваджуємо сьогодні у країні", - наголосив Прем’єр-міністр.

"Це перші кроки наведення порядку в країні і це перші кроки, які робить влада, щодо пересічного громадянина нашої країни. Маємо все зробити для того, щоб кожен український громадянин став забезпеченим. І це тільки початок", - підкреслив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр доручив Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики напрацювати необхідні рішення і врахувати збільшення вдвічі мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму у Державному бюджеті 2017 року.

Документи:

Реформування системи оплати праці в 2017 році

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ