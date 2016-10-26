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Уряд запропонує українцям справедливу систему пенсій у країні, - Прем'єр-міністр

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Уряд працює над створенням справедливої системи пенсій у країні і незабаром запропонує нову систему, що дасть можливість отримати людям справедливу пенсію. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду у середу.

"Ми працюємо над створенням справедливої системи пенсій у країні. Наступний наш крок буде присвячений наведенню порядку у пенсійній системі, - зазначив Володимир Гройсман. - Ми запропонуємо українському суспільству нову систему, яка дасть можливість отримати людям справедливу пенсію".

Прем’єр-міністр наголосив, що в Україні потрібно забезпечити справедливий розподіл пенсійних коштів.
У цьому контексті Голова Уряду нагадав, що з 1 грудня "невеликим, але першим кроком" стане підвищення мінімальної пенсії на 10%.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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