Володимир Гройсман: Україна має потенціал, щоб в середньостроковій перспективі показати один із найкращих результатів економічного зростання в Європі

Україна має потенціал, щоб в середньостроковій перспективі показати один із найкращих результатів економічного зростання в Європі. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман спілкуючись із журналістами після відкриття Французько-Українського бізнес-форум у Парижі.

"У нас є дуже великий запас можливостей, які ми маємо якісно використати. Я переконаний у тому що в середньостроковій перспективі ми покажемо один із найкращих результатів економічного зростання в Європі", - наголосив Голова Уряду.

Коментуючи початок роботи бізнес-форуму, Володимир Гройсман зазначив, що захід засвідчив велику зацікавленість французького бізнесу в інвестуванні в Україні. За його словами, у ньому взяли участь близько 250 компаній.

Французький бізнес демонструє інтерес до пришвидшення входження в Україну і інвестування, зазначив Голова Уряду. "Ми в цьому дуже зацікавлені. Дуже важливо підтримувати український бізнес, французький, європейський, американський, тому що вони створюють робочі місця, інвестують в економіку, забезпечують економічне зростання. Наше завдання - пришвидшити це економічне зростання і все те, що буде заробляти економіка, реінвестувати в якість життя людей. Робота, робочі місця, національний продукт - це пріоритет Уряду", - наголосив він.

Серед найбільш пріоритетних галузей для інвестування, Володимир Гройсман назвав сфери сільського господарства, енергетики, літакобудування, машинобудування, легкої промисловості, деревообробної галузі, фармацевтики, ІТ: "У нас широчезний спектр галузей, куди ми можемо інвестувати, і де ці інвестиції будуть успішними", - зауважив він.

Прем’єр-міністр зазначив, що в Україні починається економічне зростання.

Володимир Гройсман зазначив, що Уряд здійснив низку кроків щодо поліпшення бізнес-клімату в країні, зокрема реформу державних закупівель, кроки з дерегуляції та боротьби з корупцією, знищення монополії у нафтогазовому секторі

"Такі реформи спонукають бізнес більше довіряти, більше інвестувати", - зазначив він.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ