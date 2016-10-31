Голова Уряду вважає за необхідне розширити перелік тих, хто зобов'язаний заповнювати електронні декларації

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за розширення переліку тих, хто зобов'язаний заповнювати електронні декларації.

"Зараз треба розширювати перелік усіх тих, хто має подати такі декларації. Це мають бути, у тому числі, і ті, хто не потрапив, наприклад, представники державних компаній. Дуже цікаво було би дивитися на те, хто не потрапив до цього переліку, щоби такі декларації були подані", - заявив Володимир Гройсман, спілкуючись із журналістами, у понеділок.

"Кожен зараз має відповісти за своє декларування, де були взяті гроші. Мене, наприклад, дивує, якщо людина все життя працювала у владі, звідки сотні тисяч доларів? - зазначив Володимир Гройсман. - Головне, що ця система декларування зобов'язала кожного чесно задекларувати те, що у нього є, і дуже важливо, щоб при перевірці уся ця чесність була підтверджена".

Коментуючи власну електронну декларацію, Прем’єр-міністр зазначив, що задекларував усе майно, що йому належить на правах власності. Більшість цього майна було придбана до 2006 року, коли Володимир Гройсман став міським головою Вінниці. До цього часу він протягом 10 років займався підприємницькою діяльністю, зазначив він.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ