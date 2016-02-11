Прем'єр-міністр обговорив із представниками акції протесту питання тарифів на житлово-комунальні послуги та соціальних стандартів в країні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок зустрівся із учасниками акції протесту. Головними темами обговорення стали питання тарифів на житлово-комунальні послуги та можливості підвищення соціальних стандартів і заробітних плат у країні, а також підтримка освітян.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок зустрівся із учасниками акції протесту. Головними темами обговорення стали питання тарифів на житлово-комунальні послуги та можливості підвищення соціальних стандартів і заробітних плат у країні, а також підтримка освітян.

Прем'єр-міністр розповів представникам акції протесту освітян про кроки, які вживає Уряд для підвищення рівня життя людей та реформування нафтогазової сфери країни.

Володимир Гройсман пояснив, що 1 травня Уряд встановив ринкову ціну на газ в Україні, що відповідає ціні, яка формується на європейських ринках.

Таке рішення дозволить побороти корупцію у газовій сфері, а також сприятиме досягненню енергетичної незалежності країни, наголосив він.

Існування пільгової ціни на газ в Україні слугувало джерелом вимивання мільярдів доларів з Державного бюджету країни, зазначив Голова Уряду. Так, пільговий газ списували на населення, продавали комерційним структурам за повною ціною, а на решті – збагачувалися так звані газові "королі" і "королеви". Натомість, держава компенсувала різницю НАК "Нафтогаз України", зокрема у 2014 році обсяг такої компенсації сягнув 114 млрд грн.

Крім того, цілеспрямовано знищувалася енергетична незалежність країни. Зокрема, згідно з "газовим контрактом" 2009 року, що встановлював ціну на газ на рівні 450 доларів та принцип "бери - не бери, але плати".

За 4-5 місяців після запровадження ринкової ціни на газ Україна наростила видобуток газу на 50 млн кубічних метрів, наголосив Прем'єр-міністр. Наступного року більше півмільярда кубічних метрів українського газу буде закачано до сховищ.

"Це говорить про те, що ми будемо зменшувати закупівлю імпортного газу за валюту з-за кордону. За 3-5 років ми будемо енергонезалежною країною", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що нещодавно у Парижі ПАТ "Укртрансгаз" та французька компанія Engie підписали угоду, за якою іноземна компанія отримала можливість постачати природний газ в Україну з можливістю подальших прямих продажів українським трейдерам та споживачам. Це є свідченням формування ринку газу в Україні і стало можливим тільки після запровадження ринкової ціни на газ.

Володимир Гройсман також зауважив, що Уряд не встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги – вони формуються місцевими теплокомуненерго.

"Механізму мораторію Уряду на підвищення тарифів немає. Тому що будь-який мораторій призводить до того, що те, що коштує 100 грн, ми продаємо за 50 - ми йдемо в збитки і руйнуємо країну", - зазначив він.

Разом з тим Уряд передбачив механізм адресної безповоротної державної підтримки для громадян, які потребують компенсації після запровадження ринкової ціни на газ – систему субсидій, зазначив Прем'єр-міністр.

Також створений інструмент 12-місячної розстрочки на оплату житлово-комунальних послуг для громадян, які не можуть чи не хочуть скористатися субсидіями.

Крім того, Кабінет Міністрів працює над розробкою рішень щодо монетизації субсидій.

"Уряд України встановив абсолютно чесну ціну на газ, – зазначив Володимир Гройсман. – Те, що ми зробили – це крок, який раз і назавжди розв'яже Україні руки".

У цьому контексті Прем'єр-міністр закликав українців користуватися механізмом субсидій.

Говорячи про соціальні стандарти, Володимир Гройсман зазначив, що з 1 грудня соціальні стандарти будуть підвищені на 10%. Також Уряд прийняв рішення про збільшення удвічі мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Така ж вартість затвердженого Урядом споживчого кошика.

Крім того, Уряд збільшує перший тарифний розряд з 1430 грн до 1600 грн.

Наступне питання, над яким працює Кабінет Міністрів, - осучаснення пенсій в Україні та реформування пенсійної системи, зазначив Прем'єр-міністр.

Він також зауважив, що галузь освіти – серед головних пріоритетів Уряду. У 2017 році передбачено збільшення заробітної плати вчителів на більше ніж 30% та збільшення видатків на стипендії на 0,6 млрд грн.

Володимир Гройсман підкреслив, що збільшення заробітних плат і соціальних стандартів можливе лише відповідно до зростання економіки.

"Я вас запевняю, нічого не станеться, усе буде нормально. Я впевнений у тому, що ми робимо: ми робимо правильні речі. Усі ці компанії будуть приносити в Бюджет мільярди, і ці кошти з Бюджету будуть потрапляти вам, на зарплати. Але на це потрібен час", - зазначив Прем'єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ