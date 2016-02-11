Володимир Гройсман: Часи, коли намагалися вкрасти на будівництві доріг, відійшли у минуле

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок провів нараду за участю представників підрядних організацій, які виконують дорожньо-будівельні роботи у 2016 році на автомобільних дорогах загального користування.

Голова Уряду наголосив, що будівництво доріг є пріоритетом діяльності Уряду. У 2017 році заплановано вдвічі збільшення обсягів фінансування на будівництво та реконструкцію доріг, як через бюджетні ресурси, так і через підтримку міжнародних фінансових організацій.

"Для нас, для Уряду, є пріоритет відновлення доріг у країні. Для нас дуже важливо, щоби ті інвестиції, які ми направляємо на реконструкцію, будівництво українських доріг, щоб вони якісно використовувалися, щоби кожна гривня, яку ми інвестуємо в дорогу, потрапляла туди, куди потрібно - якість, обсяги робіт", - наголосив Голова Уряду.

Разом з тим, звертаючись до представників підрядних компаній, Прем’єр-міністр підкреслив, що зловживання, переведення виділених ресурсів у готівку, "відкати" під час будівництва чи реконструкції доріг є неприпустимими.

Він також зауважив, що ніхто не має права вимагати хабарів від підрядних організацій.

"Я офіційно вам повідомляю, що ви нікому нічого не винні. Це перше. По-друге, про жодні "відкати", доплати - мови бути не може. Це я говорю абсолютно відповідально і попереджаю: якщо хтось з вас дозволить собі виводити в готівку гроші, конвертувати їх і виплачувати налом ділкам, ми більше вас розглядати як партнерів на будівництві доріг не будемо. Хочу, щоб ви про це знали і поставилися серйозно", - заявив Володимир Гройсман.

Уряд проаналізує використання коштів, виділених на будівництво та реконструкцію доріг, зазначив Володимир Гройсман.

"Ми засуджуємо ці схеми, ми не беремо в них участі і брати не будемо. У мене інтерес один - більше якісних доріг в Україні. Крапка. Це залежить від вас. Ті, хто робив вам пропозиції, я їх знайду, і вони будуть покарані. Це є принциповим питанням", - підкреслив Голова Уряду.

Прем’єр-міністр закликав представників компаній максимально ефективно використовувати наявні ресурси, а кошти, що були зекономлені, вкласти у більший обсяг дорожніх робіт та якісніший ремонт доріг.

"Я хотів би звернутися до вас, … щоб для вас якість і ціна була не просто словом, а реальним показником, який дасть можливість вам нормально розвиватися, а державі отримувати те, що вона має отримувати", - зазначив Голова Уряду.

Учасники наради обговорили основні питання, що турбують підрядні організації під час виконання автодорожніх робіт. Зокрема, співрозмовники торкнулися питання тиску контролюючих структур, зміни радянських норм у сфері автодорожнього господарства, урегулювання питання державного боргу перед підрядними організаціями та шляхи підтримки внутрішнього виробника.

"Усе життя на дорогах хтось намагався щось вкрасти. Я би хотів, щоби ви усвідомили, що той час залишився у минулому. Ви маєте чесно, якісно працювати на результат, на країну, - наголосив Володимир Гройсман. - Все те, що ми з вами побудуємо, ми тим будемо користуватися. Тому дуже важливо, коли будуємо дороги, пам'ятати, що ми будемо ними їздити".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ