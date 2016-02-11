Фахівці Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб ознайомилися з потенційними проектами відновлення східних регіонів України

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України почало ознайомлення з потребами та можливостями східних регіонів щодо формування проектів з відновлення, які будуть фінансуватися за рахунок Цільових фондів багатьох партнерів. З цією метою представники Міністерства відвідали Запорізьку та Дніпропетровську області.

Під час зустрічі представників Міністерства та Світового банку з керівництвом Запорізької обласної адміністрації представники місцевої влади акцентували увагу на першочерговій необхідності фінансування проектів з реабілітації переселенців.

«Мета створення механізму спільного фінансування проектів через Цільові фонди багатьох партнерів – допомогти громадам подолати виклики, пов’язані з надмірним навантаженням на інфраструктуру регіонів через велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Ті проекти, які будуть успішними в пілотних регіонах, стануть основою програми для інших регіонів, прилеглих до лінії розмежування», — зазначила представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вікторія Вороніна.

В Дніпропетровської області було запропоновано надавати мікроґранти переселенцям для розвитку власного бізнесу, дрібного підприємництва. Зокрема, мова йде про навчальні програми та інші види діяльності, спрямовані на самозайнятість зазначених категорій громадян.

У Дніпрі відбулося ознайомлення делегації з роботою реабілітаційного відділення Обласного госпіталю ветеранів, КЗ «Дніпропетровська міська поліклініка № 1 «ДОР» та Головного Управління ДСНС в Дніпропетровській області.

Загалом на поточний момент Світовий банк готовий виділити Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській областям 2,3 мільйона доларів для фінансування пілотних проектів.

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ