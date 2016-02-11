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Геннадій Зубко: Від роботи Укрзалізниці залежить розвиток регіонів

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Керівництво ПАТ «Укрзалізниці» має проаналізувати стан вантажних перевезень за 2015 та 2016 роки та мати чіткі плани на 2017 рік. Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час засідання Уряду.

«Сьогодні від роботи Укрзалізниці залежить розвиток регіонів. Мова про недостатній обсяг вантажних перевезень. Це стосується продукції агропромислового сектору, експортної продукції регіонів, дорожнього будівництва – того, що безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток областей. Так, за вересень потреба у поставках вагонів закрита по Рівненській області всього на 30%, по Чернігівській – на 25%, по Івано-Франківській – на 50 %. Тому Укрзалізниці потрібно відпрацювати чіткий план і завдання на наступний рік», - наголосив Геннадій Зубко.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

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