Суспільство має право знати джерела отримання грошей е-декларантів - Президент

Президент Петро Порошенко наголосив, що електронне декларування є надзвичайно важливим кроком у боротьбі з корупцією.

«Багато тих, хто зараз декларував, приписав собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім дозволить їм уникнути перевірки. Але ключова позиція – підвести риску того, що робили 25 років. І далі пояснити, де ти взяв ці гроші», - наголосив Петро Порошенко під час виступу на Міжнародному економічному форумі у Львові.

Президент підкреслив: «Народ і суспільство має право це знати. Боротися треба не з багатими, як дехто думає, а зі злочинцями, які беруть квартири, машини, дачі, вілли, літаки, перебуваючи весь час на державній службі». За його словами, електронне декларування є важливим кроком, що почався з Президента, який мав задекларувати все - від подушок на дивані до чашок на кухні.

В той же час Петро Порошенко не підтримує необхідність е-декларування військових. «Не розумію, чому військовослужбовці, які зі зброєю в руках боронять державу, з 1 січня мають заповнювати електронні декларації. У них є чим займатися", - сказав він, додавши, що діяльність державних службовців має бути прозорою.

Офіційне інтернет-представництво Президента України