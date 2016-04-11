Голова Уряду: Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн не потребує додаткових емісій грошей і не призведе до зростання інфляції

Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн є збалансованим, не потребує додаткових емісій грошей і не призведе до зростання інфляції. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді України у п'ятницю.

"Я хочу ще раз запевнити увесь український народ у тому, що рішення про підвищення заробітної плати до 3200 грн є абсолютно збалансоване і не потребує жодних верстатів друкування грошей, і не призведе до будь-якого непланового розвитку інфляції в нашій країні", - підкреслив Голова Уряду.

Прем'єр-міністр наголосив, що Уряд абсолютно професійно підійшов до питання збільшення мінімальної заробітної плати в країні з 1600 грн до 3200 грн.

"Цей крок відбудеться за рахунок справедливої оцінки праці українських працівників, за рахунок детінізації, за рахунок справедливості, яку ми відновлюємо, враховуючи економічну ситуацію в країні і можливості Державного бюджету", - зауважив він.

Уряд вперше за багато десятків років прийняв рішення, що дозволить прирівняти мінімальну заробітну плату у розмірі 3200 грн до реального прожиткового мінімуму.

"Це крок, який ми робимо для подолання бідності у нашій крані. Вистачить людям жити за копійки. Гроші ці, я відповідально заявляю, в економіці є. Жодного тиску на різні сектори не відбудеться", - наголосив Володимир Гройсман.

"Коли я неодноразового говорив, що Уряд працює над тим, щоби внести пропозиції на справедливу оплату праці українських працівників, це була тоді обіцянка, а сьогодні ми це виконали", - зазначив він.

Сьогодні Уряд працює над створенням справедливої системи пенсійного забезпечення. З 1 грудня в Україні буде підвищено мінімальну пенсію, нагадав він.

Володимир Гройсман зазначив, що деякі політичні сили намагаються людей лякати додатковими емісіями грошей.

У цьому контексті Прем'єр-міністр закликав народних депутатів та політиків не залякувати громадян та не заводити їх у стан безвиході.

"Коли ви говорите, що тут піднімуть зарплату, буде інфляція, - не буде. Ситуація буде абсолютно контрольована, а той, хто говорить про те, що це призведе до негативних наслідків, потім, коли люди почнуть отримувати реальну заробітну плату, нехай вийде на цю трибуну і вибачиться перед українським народом. Вистачить лякати тим, чого не існує. Люди будуть отримувати нормальну заробітну плату. Це тільки перші кроки", - запевнив Голова Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ