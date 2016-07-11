Голова Уряду: Відновлення вагонобудування в Україні для потреб ПАТ "Укрзалізниця" створить 50 тисяч робочих місць

Відновлення вагонобудування на державних підприємствах в Україні для задоволення потреб ПАТ "Укрзалізниця" створить 50 тисяч робочих місць. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі програми Шустер Live у п'ятницю.

"Ми порахували, що ті потреби, які нам потрібні для "Укрзалізниці", якщо ми тільки починаємо виробляти на потужностях державних підприємств або взагалі підприємств цієї галузі, ми забезпечуємо робочими місцями 50 тисяч робочих місць", - зазначив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр підкреслив, що українські вагони вдвічі дешевші ніж за кордоном, і "у них лежать праця, метал, інші складові саме українські".

Завдяки розпочатому відновленню вагонобудування десятки тисяч людей отримають заробітну плату, зауважив Прем’єр-міністр.

За його словами, такі проекти з відновлення національної економіки забезпечать економічне зростання.

"Економічне зростання забезпечить людям роботу, Україні - конкурентність і все необхідне для того, щоб ми могли реінвестувати те, що заробляє держава, в якість життя: якісну освіту, медицину, дороги", - зазначив Володимир Гройсман.

На переконання Прем’єр-міністра, стимулювання внутрішнього виробництва та розвиток економіки - єдиний можливий варіант виводу країни з кризи.

"Чи не прийшов час створювати умови, коли українці приїдуть додому, будуть заробляти гроші, а те, що ми купуємо за кордоном, ми будемо виробляти в Україні, - зауважив Прем’єр-міністр. - Нам вистачить бути придатком, нам треба бути лідерами".

У цьому контексті він зауважив, що Уряд передбачає у Бюджеті на 2017 рік пріоритети зокрема розвитку машинобудування, масштабного будівництва доріг, підтримки малих та середніх фермерських господарств.

"Я буду все робити для того, щоб ми перестали бути сировинним придатком будь-якої економіки будь-якої країни. Ми маємо все робити для того, щоб використати наші можливості, створити конкурентний національний продукт і представляти цей продукт на міжнародних ринках", - наголосив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ