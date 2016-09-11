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Завдяки житловій субсидії 80% доходу родин з невеликим доходом буде збережено, незалежно від розміру платіжки, - Прем'єр-міністр

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Житлова субсидія – це реальна персональна знижка при сплаті за комунальні послуги, яка дозволить родинам з невеликим доходом 80% від їхнього доходу залишати на інші потреби, незалежно від розміру платіжки. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій у вівторок.

Голова Уряду зауважив, що житлові субсидії та розстрочка на оплату житлово-комунальних послуг є механізмами компенсації, знижки на оплату для українських родин, домогосподарств, що мають невисокі доходи та потребують такої допомоги, після упровадження ринкових цін на газ.

"Все, що потрібно зробити владі – дати інформацію про це і забезпечити ідентифікацію цієї родини, щоб саме їй це було призначено", - зазначив Володимир Гройсман.

"Тарифи сьогодні є важкими, я це розумію, але для кожної української родини, яка цього потребує, субсидія – це є знижка, розстрочка – це можливість відстрочення платежу", - зазначив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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