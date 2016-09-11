Володимир Гройсман: Уряд жорстко припинятиме спроби протидіяти встановленню справедливих цін на ліки для українців

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав представників фармацевтичного ринку в країні прийняти нові правили встановленої Урядом системи референтного ціноутворення на ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми, що забезпечать справедливу ціну на ці ліки для громадян. Про це Голова Уряду заявив, відкриваючи засідання Уряду у середу.

"Я хочу звернутися зараз до усіх представників фармабізнесу в Україні: я дуже прошу вас поставитися до цього з розумінням, не шантажувати Уряд і українське суспільство, а прийняти правила, які дозволять при справедливій ціні вам працювати, отримувати свої прибутки, але українські громадяни отримають доступ до справедливих цін на усі необхідні ліки по трьом категоріям", - закликав Прем’єр-міністр.

Коментуючи запровадження Урядом системи референтного ціноутворення на ліки по трьох категоріях, Володимир Гройсман зазначив, що Уряд йшов до впровадження цього рішення не один місяць, долаючи спротив системи та заінтересованих сторін.

"Постійно хтось намагався заважати, збити з шляху, виписати [закон] не таким чином, щоб рішення працювали, - зауважив Голова Уряду. - Кожного разу, коли ми починаємо займатися системними рішеннями, відчуваємо опір і тих, хто завжди на цьому заробляв шалені статки".

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд буде жорстко діяти у відповідь на будь-які спроби протидіяти рішенням щодо встановлення справедливих цін на ліки в Україні.

"Дуже важливо, щоб кожен, хто сьогодні є на фармаринку зрозумів, що чесна ціна буде вітатися Урядом, але будь-які спроби протидіяти Уряду щодо встановлення справедливих цін на ліки по відношенню до українських громадян, буде жорстко припинятися самим Урядом", - заявив Володимир Гройсман.

"Розраховую на те, що усі зрозуміють, що ми не намагаємося зробити щось гірше, а навпаки - вирішити проблему, яка багато років не вирішувалася", - наголосив Голова Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ