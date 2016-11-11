Прем'єр-міністр: Підписана угода з Європейським інвестиційним банком дозволить містам України оновити парки громадського транспорту

11 листопада в рамках зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Віце-президента Європейського інвестиційного банку Вазіла Гудака було підписано фінансову Угоду (проект «Міський громадський транспорт в Україні»). Угоду між Україною і ЄІБ підписали Міністр інфраструктури України Володимир Омелян і Віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазіл Гудак.

Документ закладає підґрунтя для підтримки органів місцевого самоврядування та комунальних транспортних підприємств у питаннях залучення пільгових кредитних коштів на оновлення парку трамваїв, тролейбусів, автобусів, вагонів метрополітену, будівництва нових та реконструкції наявних трамвайних і тролейбусних ліній, тягових підстанції тощо.

Реалізація проекту дасть змогу покращити якість надання населенню послуг з перевезення та забезпечити стабільне функціонування і подальший розвиток міського пасажирського транспорту.

"Угода дає можливість нам значного оновлення муніципального транспорту, що є дуже важливо і з точки зору надання якісних транспортних послуг у містах - оновлення трамвайного, тролейбусного парку. Я думаю, що громадяни міст чекають таких змін, і сьогодні Угода дасть дуже серйозний потужний поштовх для того, щоби це відбулося, - зазначив Володимир Гройсман. - Цей проект має важливе значення для українських міст".

У цьому контексті Голова Уряду подякував Віце-президенту Європейського інвестиційного банку Вазілу Гудаку за підтримку проекту і готовність до його підписання.

Проектом заплановано оновити парк пасажирського транспорту у Києві, Білій Церкві, Івано-Франківську, Кременчуці, Луцьку, Львові, Одесі, Сумах, Тернополі, Харкові та Чернігові.



Фінансування планується здійснити за рахунок залучених кредитних коштів Європейського інвестиційного банку під державні гарантії обсягом 200 млн євро, строком до 22 років з пільговим періодом до 5 років. Джерелом співфінансування проекту будуть залучені кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, кошти місцевих бюджетів і кінцевих бенефіціарів.

Європейський інвестиційний банк планує фінансувати проект п’ятнадцятьма траншами, протягом 5 років.

Повернення позики передбачено здійснити виключно за рахунок коштів місцевих бюджетів, оскільки комунальні підприємства транспорту належать до сфери управління органів місцевого самоврядування.

Уряд сподівається на подальшу конструктивну співпрацю між Україною та Європейським інвестиційним банком і готовий долучитися до підготовки спільної програми співробітництва на наступні 2-3 роки.

Довідково

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено відповідно до договору про створення Європейського економічного співтовариства від 25 березня 1957 року. На сьогодні акціонерами ЄІБ є 28 країн-членів Європейського союзу.

Банком розглядаються проекти в таких секторах, як транспорт, телекомунікації, енергетична інфраструктура, захист довкілля.

У 2004 році Україна розпочала співпрацю з ЄІБ щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів.

За час співпраці з ЄІБ було підписано угоди за 13 проектами на загальну суму 2 947,54 млн євро.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ