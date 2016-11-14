Геннадій Зубко наказав головам ОДА знаходитися на територіях областей

Голови ОДА мають впродовж негоди знаходитися на території підконтрольних областей. А також мають забезпечити цілодобову діяльність оперативних штабів з протидії надзвичайним ситуаціям внаслідок очікуваної негоди.

Про це наголосив Геннадій Зубко – Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, перший заступник Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій після засідання міжвідомчого оперативного штабу.

“Голови ОДА, де оголошено штормове попередження, мають у рамках міжрегіонального співробітництва забезпечити координацію з підрозділами Укравтодору та ДСНС. Важливо залучити достатню кількість техніки і груп рятувальників для забезпечення магістральних проїздів і можливої евакуації людей з ділянок із ускладненим проїздом”, - зазначив Геннадій Зубко.

“Відповідні підрозділи мають бути готовими максимально швидко надати необхідну допомогу людям, які можуть постраждати внаслідок порушення енергопостачання чи заторів на трасах”, - попередив Геннадій Зубко.

Довідково

За повідомленням Укргідрометцентру, з 13 листопада у декількох областях України: Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька оголошено штормове попередження, яке пов’язано з сильним вітром, налипанням мокрого снігу та пониженням температури, яке може призвести до ускладнення функціонування систем життєзабезпечення.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ