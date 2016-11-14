Андрій Рева: Збільшення удвічі мінімальної зарплати покликано зменшити дефіцит ПФ на 17 мільярдів гривень

Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень – це перший крок до детінізації грошових виплат, – вважає Міністр соціальної політики України Андрій Рева. В інтерв’ю виданню «ДС» він розповів, що схиляється до регресивної шкали оподаткування, згідно якої: чим більше ти легально отримуєш, тим менше платиш податків.

«Зараз у нас практично пласка шкала. Є ще прогресивна: чим більший прибуток, тим більше платиш, - пояснює Андрій Рева. - Але остання саме зараз ще працювати не буде. А от регресивна могла б спрацювати. І ми обговорюємо цю ідею, оскільки такі серйозні рішення не можуть бути спонтанними».

За словами Міністра, це мало виглядати наступним чином. Скажімо, в бюджет необхідно отримати 1 тисячу гривень. За мінімальної зарплати розміром у 1600 грн податок має бути на рівні 62,5%, а при зарплаті в 10 тисяч гривень, податок повинен становити 10%.

«Тобто необхідно зробити так, щоб чим більшу «світлу» зарплату виплачує роботодавець, тим менший податок він платить до бюджету. Чому роботодавці платять у конверті?, - запитує Міністр і тут же дає відповідь: - Тому, що йому потрібно заплатити близько 50% податку. А якщо при зарплаті розміром у 10 тисяч гривень розмір ставки буде, скажімо, 25%, то є сенс платити всю зарплату офіційно».

При цьому, на думку урядовця, держава виграє в соціальних виплатах. Адже той, хто прийде за субсидією, покаже ці 10 тисяч гривень.

За тим Міністр соціальної політики прогнозує зовсім інші взаємовідносини в трикутнику підприємець – людина – держава.

Також вбачається, що підвищення удвічі мінімальної зарплати дозволить зменшити дефіцит Пенсійного фонду (ПФ) на 17 мільярдів гривень. А ті кошти, що мали б іти на дотацію ПФ, використовуватимуться для підвищення тарифних ставок у бюджетній сфері після зростання тарифної сітки.

Нагадаємо, що Уряд ініціював зростання на 30% посадових окладів учителям і лікарям. За задумом урядовців, завдяки зростанню «мінімалки» й підняттю тарифних ставок зменшиться розрив між тими, хто отримує достатньо високу зарплату й тими, в кого наразі вона занизька.

До того ж з 1 січня 2017 року вдвічі зменшиться різниця між відв’язаними мінімальною заробітною платою та прожитковим мінімумом. І це, на думку Міністра соціальної політики, мусить мотивувати безробітних до пошуків офіційної роботи (навіть на мінімалку в 3200), замість того, аби стояти на обліку в центрі зайнятості за вдвічі меншою допомогою в 1600 грн. За тим, людина більше не потребуватиме соціальних виплат із бюджету, навпаки щось приноситиме до державної казни.

«Логіка цих дій дуже проста, - каже Андрій Рева. – І головне, що за даного алгоритму дій взагалі не порушується питання інфляції. Ніхто не планує додруковувати гроші. Мова про те, що ми плануємо виводити з тіні частини тих заробітних плат, що там сьогодні є».

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ