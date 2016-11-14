Ми змогли розчистити ключові автодорожні магістралі України, зараз завершуємо роботу на дорогах місцевого значення, - Володимир Омелян

Ми змогли розчистити ключові автодорожні магістралі України, зараз завершуємо роботу на дорогах місцевого значення. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час брифінгу, який відбувся 14 листопада 2016 року в Міністерстві інфраструктури України.

За словами Міністра, ситуація із подоланням наслідків негоди була надскладна: «Ми мали сніговий шторм по більшості території України. Зачепило 15 областей, при чому 10 з них достатньо серйозно. Фактично дві доби Укравтодор спільно з іншими службами, в першу чергу ДСНС, боровся зі стихією. Було задіяно близько 2500 одиниць техніки, декілька тисяч людей».

За словами Міністра, одним з проблемних питань є безконтрольний рух великоваговиків на літній та зношеній гумі без відповідних заходів реагування на обмеження руху. «Була величезна проблема, коли ці автомобілі рухались на гору, маючи літню гуму, застрягали, перекривали рух для всіх інших видів транспорту. Мало того, ускладнювали роботу техніки та перешкоджали розчищенню доріг. Мною було вислано прохання до керівників областей і поліції, в першу чергу, штрафувати таких водіїв по макимальному тарифу і далі вживати всіх необхідних заходів по розчищенню автомагістралей», - заявив Володимир Омелян.

Міністр інфраструктури України висловив вдячність очільникам областей, які оперативно взяли на себе координацію всіх дій: «Це спрацювало, ми змогли розчистити ключові автодорожні магістралі України, зараз завершуємо роботу на дорогах місцевого значення. Розблоковані всі корки, перешкод для руху пасажирського транспорту немає".

Разом з тим Міністр інфраструктури України приніс свої вибачення громадянам, які через погані погодні умови були змушені чекати на відновлення руху на автошляхах, залізниці чи в аеропортах.

«Близько 30 потягів затримались в дорозі через негоду, затримка складала від півгодини до декількох годин. Я сподіваюся, що всі вжиті заходи були дієвими. Але ще раз хочу звернути увагу, що Укрзалізниця має і повинна забезпечувати найкращий рух у такі складні умови», - наголосив Володимир Омелян.

Міністр інфраструктури України також наголосив, що аеропорти витримали випробовування негодою. Аеропорти Харкова та Одеси працювали в штатному режимі, окремі рейси було перенесено в аеропортах Києва та Львова.

«Аеропорти пройшли тестування заметіллю в нормальному режимі, певні були затримки в аеропорту «Бориспіль», деякі рейси були затримані на декілька годин. Зараз зліт і посадка відбуваються в нормальному режимі, всі літаки проходять обробку, тому можливі деякі затримки. Аеропорт Львова з честю пройшов це випробування, на нього був перший удар», - наголосив Володимир Омелян.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ