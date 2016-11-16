Голова Уряду: Ми вийшли з переддефолтного стану - українська економіка вистояла і починає відроджуватися

Економіка України починає відродження, і Уряд докладає зусиль для того, щоб утримати і пришвидшити це зростання та реінвестувати його у якість життя людей. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду у середу.

Прем'єр-міністр зауважив, що нещодавно агентство Fitch підвищило суверенний рейтинг України у своєму рейтингу.

Також ВВП країни у третьому кварталі 2016 року відповідно до аналогічного періоду минулого року зросло на 1,8%.

"Фактично, ми вийшли з переддефолтного стану, в якому країна знаходилася, - зауважив Володимир Гройсман. - Сьогодні можливо підкреслити, що це добрий сигнал, коли ми піднялися у цьому рейтингу".

Прем'єр-міністр зазначив, що після початку військової агресії Україна стикнулася з надзвичайними викликами: частина території тимчасово окупована і всі традиційні ринки були закриті ворогом.

Він також зауважив, що невдала економічна політика, що багато років провадилася у державі, привела до того, що Україна зустріла виклики з ослабленою економікою та порожнім бюджетом. За 2,5 роки Уряду, Парламенту і Президенту доводилося стабілізувати ситуацію через непопулярні дії та рішення.

Сьогодні після серйозного падіння ВВП економіка країни від початку 2016 року демонструє зростання – від +0,1% ВВП у І кварталі до +1,8% у ІІІ кварталі, наголосив Володимир Гройсман.

"Це говорить тільки про єдине – Україна вистояла, і наше завдання – зробити це зростання стійким і пришвидшеним. Це означає, що в Україні будуть створюватися нормальні робочі місця, буде нормальна робота, буде нормальна заробітна плата, буде конкурентний український продукт. Ми розпочинаємо розвиток", - наголосив Голова Уряду.

За словами Володимира Гройсмана, від математичного зростання економіки до реального відчуття громадян має минути певний період часу. Уряд зосереджений над тим, щоб підтримувати це економічне зростання.

"Я розумію, це є ще не відчутно для українських громадян, але це є позитивні сигнали того, що українська економіка починає відроджуватися, і ми починаємо економічне зростання. І наша політика, політика Уряду полягає у тому, щоб через економічне зростання ми змогли сформувати ресурси для того, щоб інвестувати ці ресурси у реальну якість життя людей", - заявив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ