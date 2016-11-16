Голова Уряду: Ми будемо жорстко карати за необґрунтоване завищення цін за житлово-комунальні послуги для громадян

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попереджає надавачів житлово-комунальних послуг, що Уряд буде жорстко карати за необґрунтоване завищення цін у платіжках для громадян. Про це він заявив під час засідання Уряду у середу.

Володимир Гройсман зазначив, що деякі мешканці Києва отримали платіжки на опалення із завищеними цифрами.

Прем'єр-міністр доручив Віце-прем'єр-міністру України Володимиру Кістіону розібратися із ситуацією.

"Це начебто помилка, але якась вона дуже дивна ця помилка. Коли дехто намагається розхитати ситуацію і нагнати істерію, з'являються платіжки з подвоєними-потроєними цифрами, нереальними абсолютно, завищеними", - зауважив Володимир Гройсман.

"Я би просив, щоби таких помилок з боку надавачів послуг – обленерго, теплоенерго, водоканалів – відносно українських громадян не було. Я вважаю, що треба принести вибачення, з одного боку, а з іншого боку, я попереджаю, що якщо ми будемо бачити, що десь в регіонах такі речі відбуваються, ми будемо дуже жорстко карати штрафними санкціями за ці речі. Я думаю, що тут може бути і питання кримінальної відповідальності за виставлення рахунків за неадекватними цінами. Я попереджаю всіх, що з цим не потрібно гратися і дразнити людей", - підкреслив Голова Уряду.

На думку Прем'єр-міністра, постачальник послуг та Київська міська державна адміністрація мають оперативно виправити цю ситуацію.

Міністерство внутрішніх справ України з'ясує ситуацію за матеріалами перевірки Віце-прем'єр-міністра України Володимира Кістіона.

"Треба перевірити цю ситуацію: якщо це помилка, ми розберемося, якщо не помилка, мають бути покарані [винні] за ці речі", - зазначив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Уряд передбачив реальні компенсатори для громадян після запровадження ринкової ціни на газ – субсидії та розстрочку платежів.

"Коли ми бачимо, що хтось дозволяє собі вдвічі, втричі збільшувати неадекватно ціну, це викликає дуже серйозні запитання", - зазначив він.

Голова Уряду запропонував усім тим, хто намагається "розхитувати" ситуацію, зробити щось корисне для країни: "Тут у нас роботи є багато. Можемо запропонувати кожному".