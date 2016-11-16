Президент підписав Закон щодо врегулювання деяких питань працевлаштування випускників вищих навчальних закладів

Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 1662-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників», прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 2016 року.

Закон сприяє приведенню законодавчих та інших нормативних актів у відповідність з нормами Конституції України в частині забезпечення конституційних прав громадян на працю, а також норм щодо заборони примусової праці, визначених Конвенціями Міжнародної організації праці №29 «Про примусову чи обов’язкову працю», «Про скасування примусової праці» №105.

Зокрема, Законом надається право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним замовленням особам, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу. Держава забезпечує відповідним випускникам безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Водночас, встановлено, що випускники ВНЗ вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом.

Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Офіційне інтернет-представництво Президента України