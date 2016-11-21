21. 11. 2016
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Роман Насіров: Україні потрібно рухатися у напрямі підвищення реальної заробітної плати

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Про необхідність підвищення мінімальної заробітної плати повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров в інтерв’ю виданню «Обозреватель».

«Підвищення заробітної плати – це м'яке підштовхування до детінізації економіки та забезпечення добробуту людей. Сьогодні реальна середня заробітна плата навіть у бюджетників знаходиться в районі 5 тисяч гривень. Потрібно рухатися в напрямку підвищення реальної зарплати, тим самим витягаючи і реальну мінімальну», - наголосив очільник відомства.

Він підкреслив, що питання підвищення заробітної плати знаходиться в площині детінізації оплати праці та чесної сплати податків. «Необхідно зробити так, щоб платити зарплату в конвертах, не сплачуючи податки, було не вигідно. Це, в свою чергу, буде стимулювати виробництво, споживання, будуть з'являтися нові цикли економіки, які створюють нові робочі місця».
«Уряд зробив хороший перший крок, вийшовши з ініціативою підвищити «мінімалку» до 3200 гривень. Думаю, що дуже скоро потрібно йти далі – до 5000, а потім – на рівень більше 7000», - додав Роман Насіров.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2016 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        