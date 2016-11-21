Роман Насіров: Україні потрібно рухатися у напрямі підвищення реальної заробітної плати

Про необхідність підвищення мінімальної заробітної плати повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров в інтерв’ю виданню «Обозреватель».

«Підвищення заробітної плати – це м'яке підштовхування до детінізації економіки та забезпечення добробуту людей. Сьогодні реальна середня заробітна плата навіть у бюджетників знаходиться в районі 5 тисяч гривень. Потрібно рухатися в напрямку підвищення реальної зарплати, тим самим витягаючи і реальну мінімальну», - наголосив очільник відомства.

Він підкреслив, що питання підвищення заробітної плати знаходиться в площині детінізації оплати праці та чесної сплати податків. «Необхідно зробити так, щоб платити зарплату в конвертах, не сплачуючи податки, було не вигідно. Це, в свою чергу, буде стимулювати виробництво, споживання, будуть з'являтися нові цикли економіки, які створюють нові робочі місця».

«Уряд зробив хороший перший крок, вийшовши з ініціативою підвищити «мінімалку» до 3200 гривень. Думаю, що дуже скоро потрібно йти далі – до 5000, а потім – на рівень більше 7000», - додав Роман Насіров.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ