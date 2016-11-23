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Павло Розенко: Якщо за півтора місяці не будуть встановлені лічильники у 100% будинків, Уряд відреагує належним чином

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Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наголошує, що органи місцевої влади повинні до кінця року забезпечити встановлення лічильників обліку тепла в усіх будинках. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

"Я можу сказати, що плани, які були надані місцевим органам влади та підприємствам теплокомуненерго з установки лічильників у кожному будинку, провалені", - сказав він.

За словами Павло Розенка, на сьогодні лише близько 60% будинків в Україні обладнані тепловими лічильниками.
"Якщо хтось думає, що Уряд буде спокійно за цим спостерігати, як це підприємствами теплокомуненерго саботується, той помиляється, - у нас всі ці цифри є", - підкреслив Віце-прем'єр.

«Якщо за півтора місяці ситуація радикально не зміниться, Уряд належним чином відреагує", - запевнив він.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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