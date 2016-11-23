Уряд скасував більше 360 обмежуючих документів для бізнесу у рамках "дерегуляційного дня"

Рішення, які були розглянуті під час засідання Кабінету Міністрів, значно спрощують життя малому і середньому бізнесу, мінімізують корупційні ризики і заощадять підприємцям мільярди гривень, зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

“Валовий національний продукт створює підприємництво, реальний сектор, якому ми повинні не заважати, з одного боку, а з іншого боку створювати такі регуляції такі, які б дали можливість нас робити конкурентними. А не так, як іноді це відбувається, коли держава створює штучно бар'єри і бізнес починає вигадувати, як їх обходити. Будь-який чиновник може причепитися, як до стовпа, до будь-якого бізнесу, підприємця, тому що у нього є сотні, тисячі регуляцій, деякі - ще з часів Радянського Союзу, і потім починають нараховувати штрафи, створювати тиск. Ми будемо знищувати такі регуляції, а тих, хто проти, будемо виводити поза межі роботи нашого Уряду”, - наголосив Прем'єр-міністр.

Зі свого боку перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов зазначив, що з допомогою експертів Офісу ефективного регулювання (BRDO), створеного за підтримки Мінекономрозвитку, а також Стратегічної групи радників з підтримки реформ було підготовлено пакет дерегуляційних ініціатив, які значно впливають на розвиток бізнесу. “Деякі з документів будуть повністю скасовані, деякі – оновлені таким чином, щоб краще відповідати сучасним вимогам. Це складна і важлива робота, і сьогодні ми зробили в неї вагомий внесок”, - додав Максим Нефьодов.

Зокрема, під час засідання Уряду було прийнято рішення скасувати 367 незаконних та неактуальних нормативних актів. Це рішення дозволить значно зменшити адміністративний тиск та корупційні ризики при адмініструванні суперечливих норм.

Уряд також зробив помітний крок щодо дерегуляції в телеком-секторі. Значно спрощено погодження будівництва базових станцій мобільного зв’язку (зміни до Постанови КМУ №461 від 13.04.2012 р.). Процедуру введення в експлуатацію таких об’єктів буде скорочено на 1 місяць. Також було уточнено правила визначення розміру орендної ставки за комунікаційне обладнання (зміни до Постанови КМУ №786 від 04.10.1995 р.).

Окрім цього, ухвалено рішення щодо скасування мінімального розміру оплати послуг нотаріусів на рівні 1% (Указ №762 від 10.07.1998 р.). Таке обмеження приводило до того, що нотаріуси отримали величезні виплати, навіть якщо були готові отримати менше. За даними експертів, загальний обсяг операцій з нерухомістю у 2014 році склав 55 мільярдів гривень. Це означає, що нотаріуси отримали щонайменше 550 мільйонів гривень в якості оплати послуг (як державні, так і приватні). «Тому цей обов’язковий мінімум у розмірі в 1% має конкретну вартість для держави та інвестора. І його скасування значно зменшить витрати при договорах з купівлі-продажу нерухомості», - підкреслив Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

Під час “дерегуляційного дня” Уряд також скасував заборону на змішування зерна різних сортів (правки в Наказ Мінагрополітики №661 від 13.10.2008 р.).Сьогодні аграрії несуть величезні втрати через цю необґрунтовану заборону. Її скасування призведе до зниження логістичних втрат, збільшення потужності елеваторів і портів, і, як наслідок, збільшення валютних надходжень до бюджету. Очікується, що економічний ефект цього рішення для бізнесу до 2020 року складе більше 10 млрд гривень.

Крім того, Уряд вдосконалив процедури розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Термін отримання відомостей про грошову оцінку земельної ділянки заявником буде скорочено до 1 дня. Також вносяться зміни до типового договору оренди землі, що дозволить скоротити кількості судових спорів, пов’язаних із колізіями законодавства про оренду землі (наразі 20 тис. на рік).

Кабінет Міністрів також затвердив оновлені, адаптовані до сучасних потреб правила розробки нафтових та газових родовищ, що значно зменшить тиск з боку контролюючих органів і мінімізує корупційні ризики

Також були затверджені оновлені ліцензійні умови протипожежного призначення (зменшення кількості робіт та послуг, що підлягають ліцензуванню, з 17 до 7), а також промислового вилову біоресурсів.

Крім того, було прийнято рішення, що кожне міністерство разом з Міністерством юстиції і Державною регуляторною службою (ДРС) проведуть ревізію застарілих регуляторних актів і через місяць доповідатимуть про їхню відміну.

Очікується, що дерегуляційні дні, на яких будуть розглядатися пакети важливих для бізнесу ініціатив, будуть проводитись в Уряді регулярно.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ