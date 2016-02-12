Володимир Гройсман: Ми примусимо контролюючі органи перестати "кошмарити" бізнес або оголосимо їм публічну війну

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що відкритий до діалогу з бізнесом та не буде терпіти тиск контролюючих органів на підприємців. Про це він заявив під час роботи Другої міжнародної торгово-промислової конференції «Зони вільної торгівлі: можливості та виклики для України та партнерів» у п'ятницю.

"Я розумію сьогодні проблеми з правоохоронною системою, з митницею, з контролюючими структурами. Я у них на підтанцьовці не буду. Вони або будуть вимушені перестати "кошмарити" бізнес, або я їм оголошу публічну війну", - підкреслив Прем’єр-міністр.

"Я не буду терпіти те, коли хтось дозволяє собі приходити на робоче підприємство і починати його "викручувати"", – наголосив він.

Уряд абсолютно відкритий перед бізнесом, зауважив Володимир Гройсман. Так, регулярно, кожні 2-3 місяці, проводяться зустрічі з бізнесом за участі представників контролюючих органів, на яких розглядаються системні та конкретні випадки тиску контролюючих органів на бізнес. За результатами обговорень у тому числі звільняють посадовців, що зловживають.

Він нагадав, що на нещодавньому засіданні Уряд відмінив 367 регуляцій часів Радянського Союзу, що діяли і за якими нараховували штрафні санкції.



З метою поліпшення такої ситуації Мінсоцполітики ініційовано, Урядом схвалено та зареєстровано у Верховній Раді України 04.05.2016 за номером 4578 проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів”, яким пропонується впровадити стимулюючі механізми для роботодавців з метою забезпечення ними реалізації прав осіб з інвалідністю на працю, зокрема шляхом дії альтернативних варіантів виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування таких осіб.

У сфері забезпечення прав людей з інвалідністю попереду ще дуже багато роботи, наголошують у Міністерстві. Вона включає і нормативне забезпечення, і організаційні питання, і обов’язково контроль з боку державних органів та громадськості.

Рішення, яке сьогодні ухвалила Рада у справах осіб з інвалідністю, містить низку завдань, реалізація яких має наблизити Україну до основної мети – створення середовища рівних можливостей для наших співвітчизників, які мають інвалідність, але не перестають бути повноправними громадянами своєї держави.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ