Прем'єр-міністр поставив перед новопризначеною Головою Держлікслужби завдання забезпечити зниження цін на ліки з 1 січня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив перед новопризначеним Головою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталією Гудзь завдання забезпечити встановлення справедливих цін на ліки в Україні з 1 січня. Про це він заявив під час зустрічі у вівторок.

"Зараз завдання - референтне ціноутворення, реімбурсація, реєстрація ліків і підтримка нашого вітчизняного виробника. Ці чотири завдання є базовими, і результат має бути дуже чітким, його можливо відчути - з 1 січня має відбутися зниження ціни на лікарські препарати по цим трьом категоріям відповідно до системи, яку ми запровадили", - підкреслив Прем'єр-міністр.

"У мене є дві вимоги, нормальні для будь-якої людини, - це справедлива ціна на ліки, яка має бути нижча, ніж вона є сьогодні, і це якість. Все, крапка", - наголосив він.

Володимир Гройсман нагадав, що Уряд прийняв низку рішень, спрямованих на зниження цін на лікарські засоби в Україні та дерегуляцію фармацевтичного ринку.

Прем'єр-міністр зазначив, що спільно з командою Міністерства охорони здоров'я провів низку зустрічей із представниками фармацевтичного бізнесу, імпортерами, дистриб'юторами та виробниками. "Рішення - доведені, хто не буде виконувати, буде саботувати. Якщо він буде саботувати - ми маємо усі інструменти і важелі впливу, поставити усіх на місце", - зазначив він.

Говорячи про прийняті рішення, Володимир Гройсман зазначив, що запровадження механізму референтного ціноутворення сприятиме встановленню справедливих цін на ліки в Україні. "Українці не мають переплачувати на 30-40-50-100% за ті ліки, які у сусідніх країнах коштують відповідно дешевше", - зазначив Володимир Гройсман.

Також Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради закон, що спрощує реєстрацію ліків. Голова Уряду зауважив, що під час ввезення і реєстрації ліків в Україні завжди були зловживання, корупція та хабарництво, що спричиняло завищення цін та ввезення ліків невисокої якості. "Друге завдання, яке я ставлю перед вами, щоб питання реєстрації ліків було абсолютно спрощене, і ми змогли отримати можливості наявності в Україні ліків за справедливими цінами і високої якості", - наголосив Володимир Гройсман.

Крім того, Уряд запровадив механізм реімбурсації (компенсації вартості) на ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми з 1 січня 2017 року.

Володимир Гройсман зазначив, що у січні будуть підбиті перші підсумки з питань, де відбулося зниження цін на ліки, де були допущені зловживання і які засоби покарання були впроваджені.

Окремо Голова Уряду закликав нового керівника Держлікслужби звернути особливу увагу на українських виробників та створити належні умови для виробництва якісної лікарської продукції в Україні.

Володимир Гройсман закликав Голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками якнайшвидше почати виконання своїх обов'язків. Розпорядженням Кабінету Міністрів про призначення керівника Держлікслужби встановлено випробування строком на два місяці.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ