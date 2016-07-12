Уряд шукає рішень, що дозволять підвищити мінімальну пенсію і зменшити дефіцит Пенсійного фонду

Уряд шукає рішень і запропонує їх Парламенту, що дозволять підвищити мінімальну пенсію і зменшити дефіцит Пенсійного фонду. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України №5130 у вівторок.

"Зараз наше завдання - підняти заробітну плату, зменшити дефіцит Пенсійного фонду, зробити все для того, щоб ми мали підстави і основу для збільшення реальної пенсії. Це наше завдання, по якому ми будемо шукати рішення і яке будемо пропонувати Парламенту підтримати", - заявив Прем'єр-міністр.

Він нагадав, що з 1 грудня Уряд за підтримки фракцій коаліцій і груп Парламенту змінами до Державного бюджету на 2016 рік підняв пенсії в Україні на 10%.

"У першу чергу, ми маємо концентруватися зараз на мінімальних пенсіях - це наше з вами завдання - і зменшення дефіциту Пенсійного фонду", - наголосив Голова Уряду.

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