Андрій Рева: Прийнятий Парламентом законопроект 5130 - це перший крок до реального підвищення соціальних стандартів в Україні

Сьогодні Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому 227-ма голосами «за» проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

За цим законопроектом мінімальна зарплата з 1 січня 2017 року збільшується удвічі – до 3200 гривень; розрахунок окладів високопосадовців відв’язується від мінімальної заробітної плати; „мінімалка” не буде розрахунковим принципом для нарахування штрафів; відновлюється перерахунок страхових виплат потерпілим на виробництві.

Міністр соціальної політики підкреслив, що завдяки спільній роботі з Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради даний законопроект не містить жодної додаткової норми, яка передбачала б обмеження соціальних виплат та програм порівняно з рішеннями, які ухвалювалися Верховною Радою у 2014-2015 роках.

«Це була жорстка позиція Комітету, яка повністю знайшла відображення в законопроекті. Більше того, законопроект враховує необхідність поетапного відновлення призупинених виплат та збільшення рівня державних соціальних гарантій. Саме цей законопроект створює умови для підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі - до 3200 гривень», - зазначив Міністр.

За його словами, законопроект передбачає внесення таких змін як запровадження європейських підходів до визначення розміру мінімальної заробітної плати та відв‘язування посадових окладів високопосадовців від показника мінімальної заробітної плати. Зокрема, передбачається, що мінімальна заробітна плата не буде застосовуватися як розрахункова величина.

Тобто, на переконання Андрія Реви, будуть зняті всі штучні обмеження щодо зростання її рівня. Ще одне важливе завдання, як наголосив Міністр, – залучення до соціального страхування все більшого числа зайнятого населення.

Прийнятим законом надаються повноваження здійснення контролю в сфері зайнятості та оплати праці виконкомам рад міст обласного значення об’єднаних територіальних громад.

Також відновлюється перерахунок страхових виплат потерпілим на виробництві і передбачаються норми щодо завершення реформи фондів соціального страхування.

Крім того, передбачено підвищення виплат для найбільш вразливої категорії потерпілих на виробництві – шахтарям.

«Таким чином, цей закон дає можливість зробити перший крок до реального підвищення соціальних стандартів у нашій країні і, зокрема, рівня пенсійного забезпечення», - наголосив Андрій Рева.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ