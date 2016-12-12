Місцева влада відповідальна за формування тарифів і рахунків на оплату житлово-комунальних послуг, - Володимир Гройсман

Тарифи за житлово-комунальні послуги формуються на місцях, і місцева влада відповідальна за формування рахунків на оплату житлово-комунальних послуг. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю.

Відповідаючи на питання щодо необхідних дій громадян, якщо вони отримали можливо завищені платіжки за комунальні послуги, він зазначив: "Ми з вами обираємо нашу місцеву владу, ми вибираємо наших депутатів, ми вибираємо нашого міського голову... І я вважаю, перше, що необхідно зробити, - це звернутися до відповідної міської ради зі скаргою на те, що ви бачите, що є певні проблеми".

Громадяни також можуть звертатися на урядову "гарячу лінію", додав Прем'єр-міністр. "Ми все зробимо для того, щоб допомогти конкретному громадянину у важкій ситуації", - підкреслив Голова Уряду.

Він наголосив, що тарифи на місцях нараховує не Уряд, а конкретні теплокомуненерго. При цьому, Уряд не виключає, що на місцях можуть бути зловживання. За його словами, різниця тарифів за житлово-комунальні послуги у 2-3 рази свідчить про "тотальне зловживання". "Важливо не допускати цього", - наголосив він.

Уряд буде жорстко реагувати на будь-які прояви зловживань щодо нарахування тарифів та платіжок про оплату, підкреслив Прем'єр-міністр.

Так, нещодавно було прийнято рішення, яке зобов'язало міста країни нараховувати платіжки за тепло для громадян, у чиїх будинках немає приладів обліку тепла, за середнім показником будинків з лічильниками, а не за нормами. Така система викорінить можливості для зловживання при встановленні оплати за тепло.

Уряд буде далі відслідковувати ситуацію та постійно удосконалює нормативну базу, щоб "не давати нікому в країні зловживати на таких рахунках".

Володимир Гройсман зауважив важливість діалогу на місцевому рівні із громадянами та відкритості щодо формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Прем'єр-міністр також зазначив, що як свідчить статистика, українські родини сплачують за житлово-комунальні послуги не більше 10-15% власного сукупного доходу завдяки системі субсидії.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ