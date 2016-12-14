Прем'єр-міністр: Наше завдання - втричі менше споживати енергії на метр квадратний в будівлях

Стратегією України упродовж найближчих років має бути зменшення споживання та збільшення видобутку власного газу, що забезпечить енергетичну незалежність країни вже у 2020 році. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час відвідин багатоквартирного житлового будинку у м. Чернівці, побудованого за енергоефективними технологіями.

"Наше завдання - втричі менше споживати [газу] на метр квадратний в будівлях. Це шлях у 5-10 років для України. Але наша стратегія полягає у чому: менше споживати - більше добувати. Якщо ми самі будемо добувати власний газ, нам не треба буде його за валюту купувати за кордоном. Якщо будемо добувати власний газ, менше його споживати, у нас економіка буде набагато міцніша", - наголосив Володимир Гройсман.

У цьому контексті Прем’єр-міністр зауважив, що застосування енергоефективних технологій у будинках сприятиме енергозаощадженню.

Говорячи про дії Уряду щодо досягнення енергетичної незалежності, Прем’єр-міністр нагадав, що Кабінет Міністрів України встановив ринкову ціну на газ в Україні. Завдяки цьому вітчизняні видобувні компанії "вперше за 10 років отримали можливість нового буріння, розробки свердловин, досліджень, модернізації обладнання".

До кінця поточного року видобуток українського газу зріс на 50 млн кубометрів. "Це небагато, але це лише початок, бо раніше було тільки падіння", - зазначив Володимир Гройсман.

Наступного року очікується, що обсяг видобутку українського газу збільшиться на не менше ніж 500 млн кубометрів газу. До 2020 року Україна зможе забезпечити свої потреби газом власного видобутку, наголосив Прем’єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ